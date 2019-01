A cura della Redazione

Tre giorni dopo il match di campionato, Milan e Napoli tornano ad affrontarsi a San Siro per la gara valida per l’accesso alle semifinali di Coppa Italia.

L'incontro di stasera (ore 20,45 diretta su Rai 1) sarà una partita secca, ad eliminazione diretta: la vincente di questo scontro affronterà in semifinale chi avrà la meglio tra Lazio e Inter, che invece giocheranno allo stadio Olimpico di Roma giovedì 31 gennaio alle ore 21.

Il mister del Milan, Gennaro Gattuso, sembra intenzionato a confermare in gran parte la formazione che lo scorso sabato ha imposto lo 0-0 al Napoli: la novità annunciata dovrebbe essere la presenza del nuovo acquisto Piatek dal primo minuto, con Cutrone che dovrebbe lasciargli spazio. Piccolo ballottaggio anche sulla fascia destra in difesa: si giocano un posto Calabria e Abate, con quest’ultimo provato durante la rifinitura.

Rispetto al match di campionato, Ancelotti dovrà invece fare a meno di Albiol e Hysaj non convocati per affaticamento muscolare. Tornano tra i convocati Allan e il giovane Gaetano. Da capire se l’allenatore azzurro riproporrà "i quattro tenori" (Callejon, Insigne, Mertens e Milik) dall’inizio, o se darà spazio a qualche seconda linea.

L'arbitro del match sarà il signor Giacomelli, addetto al Var della partita di domenica tra Milan e Napoli. In quella occasione, Giacomelli non ha segnalato né il rigore solare su Insigne né l'errore commesso dall'arbitro Doveri che è costata l'espulsione a Fabian Ruiz. Per questi motivi i social si sono scatenati contro Giacomelli e il designatore degli arbitri Rizzoli. I tifosi non si spiegano perché il Var sia intervenuto nella partita Atlanta - Roma facendo assegnare ai bergamaschi un calcio di rigore per fallo di Kolarov su Ilicic (l'arbitro invece aveva ammonito Ilicic per simulazione), mentre lo stesso intervento del Var non ci sia stato in Milan - Napoli per il fallo su Insigne.

PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN: Donnarumma; Calabria (Abate), Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso

NAPOLI: Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam (Mario Rui); Callejon (Ounas), Allan, Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. All. Ancelotti