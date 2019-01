A cura della Redazione

Una doppietta di Piatek regala la semifinale di Coppa Italia al Milan, che vince 2-0 sul Napoli.

Fa tutto il neo attaccante polacco dei rossoneri nel primo tempo, complice una difesa azzurra tutt'altro che attenta (sui gol responsabili Maksimovic e Koulibaly).

La squadra di Ancelotti non è mai pericolosa. Ci prova il solo Insigne che si danna là davanti senza però trovare il gol.

Napoli privo di idee, svuotato, senza spunti. Troppi calciatori sotto tono, apparsi quasi svogliati. Prestazione altamente deludente, culminata con l'eliminazione dalla Coppa.

Va via dunque uno degli obiettivi stagionali. E con il campionato ormai già concluso per lo strapotere Juve, non resta che l'Europa League. Affrontarla come stasera non sarà però ammissibile.