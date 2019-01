A cura della Redazione

Prezzi speciali per Savoia-Bitonto. «Per venire incontro alle esigenze della tifoseria costretta a spostarsi a Mugnano, i presidenti Annunziata e Mazzamauro hanno deciso di abbassare il prezzo dei tagliandi auspicando in tal modo la presenza al Vellafuoco di quanti più sostenitori possibili».

I tagliandi dunque costeranno 7 euro, sia per i tifosi di Torre Annunziata che per quelli pugliesi. Gratis per i bambini fino a 10 anni.

La gara, valida per la 22a giornata del campionato di Serie D, si giocherà domenica 3 febbraio alle ore 15 allo stadio Vallefuoco di Mugnano. I tickets saranno in prevendita dal 31 gennaio presso il Bar Bera di via Simonetti e la Caffetteria Savoia di via Avallone.

Possibilità di acquistarli anche ai botteghini nel giorno della partita, a partire dalle 12.30.

Suona la carica per i bianchi il capitano Poziello: «Faccio un appello alla nostra tifoseria: spero siate davvero in tanti domenica, abbiamo bisogno anche di voi per battere il Bitonto. I pugliesi sono un'ottima formazione, difficile da affrontare, ma noi conosciamo il nostro valore. Vogliamo vincere per continuare a far bene».