Si rivede il Napoli. Bel gioco e grinta messo in campo contro la Sampdoria, che regalano un successo meritato agli azzurri.

Match in discesa già nel primo tempo, con il risultato che si materializza in appena due minuti. Al 25' la sblocca Milik su assist di Callejon, a conclusione di una stupenda azione manovrata. Al 26' torna al gol Insigne, con un bel diagonale. Lo scugnizzo azzurro non segnava dal novembre scorso.

Nella ripresa, allo scadere, Verdi sigilla il match su rigore (fallo di mano in area segnalato dal Var, l'arbitro aveva dato la punizione dal limite).

Il Napoli non soffre quasi mai la Samp, gestendo bene il possesso palla e il fraseggio. Genovesi raramente pericolosi. Quagliarella non riesce ad entrare nella storia del calcio italiano. Se avesse segnato lo avrebbe fatto per la 12esima gara consecutiva in campionato, superando il record di Batistuta.

La squadra di Ancelotti sembra essere tornata ai suoi livelli, lontana parente di quella vista a Milano in Coppa Italia. Allan, concluso il mercato, è di nuovo il guerriero di centrocampo. Koulibaly è monumentale, Zielinski è ottimo. Insomma, il Napoli prosegue la sua marcia dopo un periodo così così, che poi ha coinciso con le due trasferte contro il Milan.

La Juve resta momentaneamente a +8.

ULTIM'ORA Quella contro la Samp è stata probabilmente l'ultima partita di Hamisk con il Napoli. Il centrocampista infatti si starebbe trasferendo in Cina. La conferma arriva anche da Ancelotti, che ha parlato di trattative in corso.

(foto Salvatore Gallo e Agostino Gemito)