A cura della Redazione

Vittoria difficile per la formazione under 18 del Centro Basket Torre Annunziata che fa suo il match contro Piscinola nonostante le numerose assenze dovute alla febbre ed agli infortuni. I primi due quarti sono stati equilibrati, con gli avversari molto precisi al tiro da fuori ed il CBTA che attaccava bene la zona schierata dal primo minuto. Terzo quarto decisivo con un aumento dell’intensità difensiva e con il trio Cirillo-Cannavale-Potestio che saliva in cattedra e decideva di dare la spallata decisiva all’incontro.

Vince anche l’under 16 in quel di Sant’Antonio Abate con una prova non del tutto convincente di Giuseppe Stanzione e compagni, che con il classico "minimo sforzo massimo risultato" portano a casa due punti e si apprestano ad affrontare il Portici sabato prossimo.

Vittoria per l’under 14 con Castellammare in una partita molto veloce e dai pochissimi spunti tecnici, domenica la sfida con la seconda forza del campionato tra le mura amiche. Buona gara dell’under 13 in quel di Scafati con Alfonso Mestizia e compagni, che affrontano con grinta i ragazzi del Tufano Basket nel complesso sportivo Gymnasium.

Bella partita anche per il Centro Avviamento Minibasket ad Ottaviano con i pari età vesuviani, domani ancora una gara a Stabia. Infine arriva l’invito per il ventesimo torneo di Pasqua “Ciao Rudy” a Pesaro dove il CBTA come sempre risponderà presente.

