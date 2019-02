A cura della Redazione

Savoia sfortunato a Taranto. In casa della capolista i bianchi di Torre Annunziata perdono 1-0 allo scadere. L'ultima mezz'ora del match siano rimasti in dieci per l'espulsione di Nives (doppia ammonizione).

Nel primo tempo l'occasione più importante è per Diakite, che sfiora il gol allo scadere su colpo di testa. Nella ripresa la gara è più combattuta, occasioni da una parte e dall'altra. Il Taranto rischia l'autorete. Poi salgono in cattedra per i torresi il portiere Savini e il difensore Giovanni Esposito, autori di decisivi interventi.

Al 63' Savoia in inferiorità per il rosso a Nives. I bianchi sono sul punto di portare a casa un pareggio importante contro la prima della classe. Ma al 91' Croce spezza l'equilibrio del match. Proteste per un sospetto fuorigioco. Una doccia fredda per gli uomini di Campilongo (primo ko da quando è in panchina) e i tifosi giunti al "Iacovone".

In classifica, nel girone H, i torresi restano a 36 punti, e vengono superati dall'Altamura (37).

Nel prossimo turno il Savoia affronterà il Gragnano. Sarà il derby delle città della pasta.

(foto Facebook US Savoia 1908)