Il Savoia ha cominciato oggi la sua nuova settimana di lavoro in vista della impegnativa sfida con l’Audace Cerignola, una delle formazioni d'alta classifica del girone H.

Dopo il vittorioso derby col Gragnano, i bianchi si prepareranno alla nuova trasferta per continuare l’inseguimento ai playoff. L'allenatore Campilongo potrà contare nuovamente su Costantino e Nives, al rientro dalla squalifica, mentre resterà ancora fuori Del Sorbo.

Al termine dell'allenamento, è l’attaccante John Ayina, match-winner di domenica, a raccontare caparbietà e convinzioni della squadra: “Quando la palla è entrata in rete siamo scoppiati di gioia, era troppo importante vincere - dice il centravanti -. Ci ho provato più volte, come anche i miei compagni, ma la sfortuna sembrava non abbandonarci. Poi finalmente il pallone è entrato e ci siamo liberati. Questa è una squadra che non si arrende mai, siamo coscienti della nostra forza e sappiamo che nel calcio si gioca fino all’ultimo minuto. Abbiamo continuato a cercare il gol fin quando non è venuto, non puoi farti fermare da qualche episodio storto. Ora ci prepariamo per il Cerignola, un’altra trasferta difficile dopo Taranto, ma siamo concentrati solo su noi stessi. Non dobbiamo pensare a chi affronteremo - conclude -, solo a lavorare bene come sappiamo fare, per essere pronti al meglio per la partita”.