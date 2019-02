A cura della Redazione

Un gol di Verdi allo scadere del primo tempo, e la rete di Ounas nella ripresa, regalano il passaggio agli ottavi di Europa League del Napoli di Ancelotti.

Con la qualificazione già in tasca grazie al risultato dell'andata maturato a Zurigo (1-3), per gli azzurri si è trattato di un match piuttosto agevole. Dominio assoluto per tutti i 90 minuti, le classiche numerose palle gol non sfruttate, perfino un rigore solare su Ghoulam non dato dall'arbitro, ma questa volta la porta avversaria non è rimasta inviolata.

Prima Verdi, servito splendidamente da Ounas, poi l'algerino fissano il punteggio finale sul 2-0. Per Verdi è stata la prima marcatura in Europa nella sua carriera.

(foto Salvatore Gallo - Agostino Gemito)