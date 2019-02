A cura della Redazione

Il sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League non è stato troppo favorevole alle squadre italiane, anche se è vero che hanno evitato le squadre spagnole e inglesi (Siviglia e Chelsea). Il Napoli se la dovrà vedere con il Salisburgo, squadra austriaca, mentre l'Inter sfiderà i tedeschi dell'Eintracht di Francoforte..

Napoli e Inter dovranno prendere con le pinze questo doppio impegno ma sulla carta hanno il potenziale per approdare ai quarti di finale e proseguire il loro cammino in Europa League.Gli azzurri giocheranno l'andata al San Paolo mentre l'Inter volerà in Germania.

Ecco tutti gli accoppiamenti:

OTTAVI DI FINALE

(andata 7 marzo- ritorno 14 marzo)

Chelsea-Dynamo Kiev

Eintracht-INTER

Dinamo Zsgabria-Benfica

NAPOLI-Salisburgo

Valencia-Krasnodar

Siviglia-Slavia Praga

Arsenal-Rennes

Zenit-Villarreal

L'allenatore del Napoli Ancelotti si ritiene moderatamente soddisfatto del sorteggio, anche se per lui "la qualificazione bisognerà giocarsela sul campo".