A cura della Redazione

Dopo il successo della scorsa settimana sull'Isernia al tie break, per 2-3, la CMO Fiamma Torrese conquista tre punti fondamentali per restare ai vertici del campionato di Serie B1 femminile di pallavolo (girone D).

Le oplontine si impongono 3-0 sul PVG Bari al PalaPittoni di Torre Annunziata, con i parziali di 25-23 25-14 25-20.

"Abbiamo preparato la partita con molta attenzione durante questa settimana di allenamenti - dice coach Adelaide Salerno al termine della gara - e la squadra ha risposto molto bene. sono molto soddisfatta per il livello di concentrazione mostrato in campo e sono contenta dell'approccio alla gara della giovane Emy Celotti, questo mi lascia ben presagire per il suo futuro”.

Con questo successo la Fiamma consolida il secondo posto, portandosi a 31 punti e staccando la terza, l'Arzano, di quattro lunghezze. La capolista Aprilia dista solo cinque punti.

Nel prossimo impegnno, le torresi saranno impegnate in trasferta contro il fanalino di coda Palmi.