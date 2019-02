A cura della Redazione

Savoia sconfitto a Cerignola. I bianchi di Torre Annunziata perdono 2-0 dopo aver disputato una buona gara al cospetto di una delle corazzate del girone H, non a caso seconda in classifica.

Match equilibrato tra le due compagini. L'occasione più clamorosa per il Savoia capita nel primo tempo con Alvino, il suo tiro finisce di poco a lato. Nella ripresa, i pugliesi sfiorano il gol con Foggia. Poi al 75' il vantaggio: rigore per il Cerignola per fallo di Cacace che viene espulso. Dal dischetto realizza Loiodice.

I torresi accusano il colpo e subiscono la seconda rete all'86' con Foggia che insacca di petto servito da un cross.

In classifica il Savoia resta sesto (39 punti) ma viene superato dalla Fidelis Andria (42). Il Sorrento piega l'Altamura, fermo a 38.

Domenica altra trasferta, questa volta a Nola, per gli uomini di Campilongo.