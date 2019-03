A cura della Redazione

Il Napoli mette una seria ipoteca sul passaggio ai quarti di Europa League. Al San Paolo, nel match di andata, gli azzurri superano il Salisburgo 3-0.

A segno Milik dopo appena 10 minuti, servito da un ispirato Mertens. Il polacco finalizza una splendida azione avviata da Zielinski.

Passano altri otto minuti e Fabian Ruiz, con un bel tiro a volo d'esterbo trafigge la porta avversaria. Nella ripresa, al 58', arriva il 3-0 grazie ad un'autorete di Onguene.

Il Napoli sfiora in più occasioni il quarto gol. Rischia però di subire la rete degli austriaci, con Meret protagonista con almeno tre interventi decisivi.

Bene la fase offensiva della formazione di Ancelotti, un po' meno quella difensiva, con Maksimovic apparso in affanno in diverse circostanze. Senza Albiol, fuori per un po' di tempo, Ancelotti dovrà fare a meno - nella gara di ritorno del 14 marzo in Austria - dello stesso Maksimovic e di Koulibaly, entrambi diffidati ed ammoniti. Coppia di centrali da "inventare", con i soli Chiriches e Luperto disponibili nel ruolo.

(foto Salvatore Gallo - Agostino Gemito)