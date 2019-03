A cura della Redazione

Obiettivo scudetto ormai quasi definitivamente sfumato dopo la sconfitta del San Paolo contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato (bianconeri avanti di 16 punti), per il Napoli adesso andare in fondo in Europa League diventa ancora più importante. Nella gara d'andata degli ottavi di finale della competizione contro il Salisburgo, match che si giocherà questa sera al San Paolo con fischio d'inizio alle ore 21, Carlo Ancelotti manderà in campo la formazione tipo o quasi.

QUI NAPOLI - Carlo Ancelotti ripropone l'ormai consueto 4-4-2: Meret confermato tra i pali, linea difensiva composta – da destra a sinistra – da Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. L’allenatore azzurro non ha ancora completamente scartato l’ipotesi di schierare dal primo minuto Ghoulam e Chiriches, ma al momento entrambi dovrebbero partire dalla panchina. A centrocampo ci sarà lo spagnolo Callejon a destra, mentre sull’altra corsia agirà Zielinski, coppia centrale composta invece da Allan e Fabian Ruiz. In attacco, spazio a Milik e Insigne, con quest'ultimo al momento favorito su Mertens.

PROBABILE FORMAZIONE:

Napoli: Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti.

QUI SALISBURGO - Pochi dubbi di formazione, l'unico riguarda il trequartista con Wolf in vantaggio su Minamino; maglia da titolare anche per Lainer, inseguito senza successo proprio dal Napoli la scorsa estate.

PROBABILE FORMAZIONE:

Salisburgo: Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Schlager, Samassekou, Junuzovic; Wolf; Gulbrandsen, Dabbur. Allenatore: Rose.