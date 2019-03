A cura della Redazione

Campionato di Serie D fermo questa domenica. Il Savoia ieri ha disputato una amichevole contro il Gladiator a S. Maria Capua Vetere, vincendo per 3-2 (reti di Diakite, Gatto e Tedesco).

I bianchi, alla ripresa del torneo il prossimo 17 marzo affronteranno la Sarnese. Proveranno ad invertire il trend negativo che li ha visti protagonisti nelle ultime uscite, soprattutto dal punto di vista dei risultati.

"La squadra è dispiaciuta - ha dichiarato il capitano Ciro Poziello - perché per quello che creiamo non siamo riusciati a portare nemmeno un punto a casa nelle ultime due partite. Però allo stesso modo siamo consapevoli che con un po' di cattiveria in più e anche con un po’ di fortuna i risultati arriveranno. Siamo una squadra viva, una squadra che nel girone di ritorno, da quando è arrivato mister Campilongo, ha messo sotto tutte le altre dal punto di vista del gioco e delle occasioni. Sinceramente - continua Poziello -, e senza voler fare polemica, dico che ci hanno fatto male le critiche e la contestazione di domenica scorsa. Capisco che per i tifosi il risultato è la cosa più importante però le prestazioni ci sono, l’impegno non manca da parte di nessuno. Posso assicurare che questo gruppo lavora ogni giorno in allenamento, si impegna tantissimo e ha voglia di migliorare. Ognuno di noi tiene al Savoia e a raggiungere l’obiettivo. Per questo chiedo ai tifosi di starci vicino e aiutarci, a cominciare dalla gara con la Sarnese dopo la sosta. Affronteremo queste 8 partite come 8 finali, per regalare soddisfazioni ai tifosi e soprattutto ai presidenti, che se lo meritano per tutti i sacrifici che fanno".

Gli allenamenti continueranno per gli oplontini venerdì con una doppia seduta e sabato mattina.

(foto Facebook US Savoia 1908)