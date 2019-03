A cura della Redazione

Il Napoli cerca di resettare la sconfitta casalinga nello scontro diretto con la Juventus e, dopo l'impegno in Europa League, riparte dal match con il Sassuolo di De Zerbi. I neroverdi sono reduci dal ko rimediato contro il Milan e vogliono ripartire, nonostante la posizione in classifica sia più che rassicurante.

QUI SASSUOLO - Pochi dubbi per De Zerbi, che ha tutti, o quasi, a disposizione contro il Napoli. Tra le novità ci sono Pegolo in porta, al posto dello squalificato Consigli. In difesa dovrebbe essere schierato Rogerio, in mediana rientra Duncan accanto a Locatelli e Sensi, non in perfetti condizioni. Confermati Berardi e Djuricic nel tridente ma con quest'ultimo che verrà riproposto come finto nove. A completare il pacchetto avanzato, come già accaduto contro il Milan, ci sarà Boga.

Sassuolo (4-3-3) probabile formazione: Pegolo; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga. All.: De Zerbi

QUI NAPOLI - Ancelotti si affida ad un 4-4-2 che vede Ospina tra i pali, vista la squalifica di Meret. Al centro dovrebbe esserci Luperto. A sinistra pare averla spuntata Ghoulam con Hysaj e Mario Rui destinati alla panchina. In mezzo ci potrebbero essee dei cambi: Diawara è un'opzione percorribile con Allan a fargli compagnia ma attenzione alle corsie esterne con Ounas e Verdi pronti per essere inseriti nell'undici titolare. Davanti Milik e Mertens sono in pieno ballottaggio ma dopo il primo vero allenamento di sabato pare che il polacco sia destinato a giocare dall'inizio.

Napoli (4-4-2) probabile formazione: Ospina; Malcuit, Koulibaly, Lueprto, Ghoulam; Ounas, Allan, Diawara, Verdi; Milik, Insigne. All.: Ancelotti