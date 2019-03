A cura della Redazione

Figuraccia Napoli in Austria. Contro il Salisburgo gli azzurri perdono 3-1 nel ritorno degli ottavi di Europa League.

Grazie al successo per 3-0 al San Paolo, la formazione di Ancelotti passa comunque il turno, qualificandosi ai quarti.

Il Napoli va in vantaggio con Milik. Poi la rimonta degli austriaci, favorita da un avversario ormai rilassato, fin troppo. Pessime prestazioni di questo tipo, specie in Europa, non sono un buon segnale. Ancelotti avrà da lavorare tanto sulla testa dei suoi calciatori.