A cura della Redazione

Sarà Marco Guida l'arbitro del big match tra Milan e Inter in programma domenica 17 marzo alle ore 20,30. L'arbitro di Torre Annunziata ha già diretto il derby della Madonnina nella partita di andata del 21 ottobre 2018, vinto dall'Inter per 1 a 0. In questo Campionato Guida è stato chiamato più di una volta a dirigere partite di cartello: Milan-Roma del 31 agosto 2018; Torino-Juventus del 15 dicembre 2018; e Lazio-Juventus del 27 gennaio scorso.

Ecco tutti i nominativi degli arbitri che saranno impegnati nella 28esima giornata di Campionato di serie A:

Atalanta-Chievo Verona: Irrati di Pistoia

Cagliari-Fiorentina: Doveri di Roma

Empoli-Frosinone: Massa di Imperia

Genoa-Juventus: Di Bello di Brindisi

Lazio-Parma: Banti di Livorno

Milan-Inter: Guida di Torre Annunziata

Napoli-Udinese: Valeri di Roma

Sassuolo-Sampdoria: Dionisi de L’Aquila

SPAL-Roma: Rocchi di Firenze

Torino-Bologna: Mariani di Aprilia