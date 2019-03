A cura della Redazione

Prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Australia. Lewis Hamilton ha conquistato la prima pole position della stagione 2019 di Formula 1.

Terza la Ferrari di Sebastian Vettel, dietro anche all'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Partirà in quinta posizione la Rossa di Charles Leclerc, dietro alla Red Bull di Max Verstappen.

''Sono sorpreso del gap con la Mercedes, credo che lo siano tutti e anche loro stessi''. Al termine delle prima qualifiche della stagione di Australia Sebastian Vettel ammette che non si aspettava una differenza così ampia rispetto alle Mercedes.

''Abbiamo del lavoro da fare per capire la macchina - aggiunge il pilota tedesco - penso che sia una macchina migliore di quanto visto oggi. Chiaramente la Mercedes è favorita, domani è un altro giorno e ci proveremo anche domani. Altre volte siamo riusciti a recuperare''.

Il GP verrà trasmesso domenica mattina alle 6.10 in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (canale 207), canali della piattaforma satellitare Sky. Per chi non riuscisse ad alzarsi prestissimo per seguire il gran premio, potrà vedere la replica a partire dalle ore 9.30 o alle 14.00.