Scoppiettante il match tra Savoia e Sarnese alla ripresa del campionato di Serie D dopo la sosta della settimana scorsa. Alla fine i bianchi di Torre Annunziata vincono 3-2, tornando al successo dopo due ko consecutivi.

Accade davvero di tutto al "Vallefuoco" di Mugnano dove si è disputata la gara della 27esima giornata. Partita ricca di episodi e colpi di scena, caratterizzata da un continuo inseguirsi tra le due compagini.

Savoia in vantaggio al 6' con Diakite. Salernitani che potrebbero pareggiare al 32' ma Savini è bravo a respingere il rigore calciato da Langella. Ci pensa poi Guastamacchia a spazzare sulla linea.

Il pari ospite arriva pochi minuti dopo, al 39', con Sellitti.

Nella ripresa torresi di nuovo avanti sempre con Diakite, che trasforma dal dischetto al 55'. Lepre ristabilisce la parità al 61'. Poi è Alvino, al 68', a chiudere i giochi regalando al Savoia il successo per 3-2. La Sarnese termina il match in dieci uomini, per l'espulsione di Sorriso al 77'.