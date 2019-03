A cura della Redazione

Torre Annunziata si stringe intorno alla sua campionessa Irma Testa per la prima del docu-film proiettato giovedì sera al cine-teatro Politeama di Torre Annunziata.

Un pellicola incentrata sulla vita della pugile oplontina, diretta da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman.

Presente il sindaco Vincenzo Ascione, con una larga rappresentanza della giunta comunale. Il primo cittadino ha omaggiato con una targa ed una composizione floreale la 21enne cresciuta nella palestra “Boxe Vesuviana” dei maestri Lucio e Biagio Zurlo. “Irma – ha detto – tu sei l’orgoglio di noi torresi e un esempio da imitare per i nostri giovani. Il mio augurio è che tu possa portare una medaglia a Torre Annunziata dalle Olimpiadi di Tokio 2020”.

Sulla targa era riportata la seguente dedica: "Ad Irma Testa, campionessa Europea di Pugilato Under 22, che con impegno, sacrificio ed abnegazione sta raggiungendo eccellenti traguardi. Orgoglio della Città e simbolo di riscatto per un'intera generazione". E po la famosa frase di Alì Muhammad: "Volteggia come una farfalla, pungi come una vespa"..

Il film Butterfly è uno spaccato della vita di Irma Testa. Il quartiere dove è nata, la Provolera; il suo maestro di boxe Lucio, che è stato un secondo padre per l’atleta torrese; la Boxe Vesuviana, dove Irma ha mosso i primi passi in questa difficile disciplina.