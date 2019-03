A cura della Redazione

L’Oplontina chiude il campionato con una vittoria netta (11-1 in trasferta contro lo Spartak San Nicola) che lascia ancora di più l’amaro in bocca. Senza le battute d’arresto maturate quando è venuta a mancare la disponibilità del Palazzetto dello Sport del Comune di Boscoreale - per motivi che, adesso più che mai, andranno chiariti nelle sedi opportune - oggi ci troveremmo a commentare un epilogo diverso.

I ragazzi di mister Falcone hanno onorato il torneo fino alla fine con una prestazione davvero imponente. Fabiano ha seguito il match dalla panchina. Tra i pali il secondo Longobardi che, gol a parte, ha disputato una buona gara. Da segnalare il poker di Ferraioli, capocannoniere della stagione, e le doppiette di D’Ammora, Esposito e Brunelli. A segno anche Stiano. Il gol del momentaneo pareggio dei padroni di casa è stato realizzato da Di Stasio.