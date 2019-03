A cura della Redazione

Il Savoia pareggia ad Andria con lo stesso risultato dell'andata al Giraud di Torre Annunziata: 0 a 0.

Partita senza grosse emozioni, ad eccezione dell'incrocio dei pali colpito dal giocatore dell'Andria Petruccelli al 36' del primo tempo.

Un buon punto per i bianchi che smuove la classifica e lascia ancora speranze per la qualificazione ai play off.