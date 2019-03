A cura della Redazione

Ben tre squadre campane, esattamente Monteruscello, Blue Devils e Accademia Calcio Sorrento, hanno preso parte a un importante torneo che è ormai divenuto un’icona per quel che riguarda il calcio giovanile, ovvero il Trofeo Carnevale Città di Gallipoli, noto anche come Trofeo Caroli Hotels.

Il Trofeo Caroli Hotels si tiene nel Salento ed è un torneo itinerante: la maggioranza degli incontri si svolgono nella città di Gallipoli presso lo stadio Antonio Bianco, tuttavia molte partite sono ospitate da altri impianti dei paesi limitrofi.

Quest’anno peraltro una partita del torneo, esattamente Lecce-Juventus, è stata giocata allo stadio Via del Mare di Lecce, dunque in una cornice a dir poco emozionante per dei calciatori così giovani: il Trofeo Caroli Hotels riguarda infatti la categoria “esordienti“, ovvero ragazzini dall’età massima di 14 anni.

Come si diceva in precedenza questo torneo ha acquisito, nel corso degli anni, un’importanza davvero notevole, e basta dare un’occhiata alle squadre partecipanti per rendersene conto.

Nell’edizione 2019 sono scese in campo squadre come Roma, Inter, Atalanta, Juventus, Milan, Lazio, Torino, Sampdoria, solo per citarne alcune, senza trascurare l’ormai immancabile presenza di squadre straniere, dagli inglesi del Wolves agli argentini del Los Aromos, dagli spagnoli del Valencia ai giapponesi del Fourwinds Japan.

Tornei come questi rappresentano sicuramente una splendida esperienza per i giovani calciatori, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche a livello di crescita personale: fare un viaggio assieme ai compagni di squadra e conoscere coetanei provenienti da ogni parte del mondo, ma con la medesima passione per il pallone, è davvero un qualcosa di suggestivo.

In tutte le partite è stata peraltro registrata una buona cornice di pubblico, grazie anche a delle ottime condizioni metereologiche che si sono avute in Salento durante la manifestazione, e non è stato inconsueto notare sugli spalti dei tifosi, facilmente riconoscibili grazie a cappellini personalizzati con i colori della propria squadra del cuore, come ad esempio quelli che possono essere acquistati su https://www.gedshop.it, l’e-commerce ufficiale dell’azienda GedShop.

A rendere ancor più accattivanti questi tornei giovanili vi è il fatto che delle squadre dilettantistiche hanno modo di affrontare i pari età di blasonate compagini professionistiche, e questa è davvero un’esperienza indimenticabile per i giovani calciatori che non militano in società importanti.

È stato proprio questo il caso delle tre squadre campane: queste tre società dilettantistiche hanno potuto misurarsi contro squadre professionistiche molto blasonate, e c’è da immaginare che partite come queste non si possano dimenticare facilmente.

Il Monteruscello, ad esempio, ha dovuto vedersela contro la Lazio e contro il Torino, l’Accademia Calcio Sorrento ha affrontato la Juventus, mentre i Blue Devils il Sassuolo e il Valencia.

Per le squadre campane, peraltro, non sono mancati neppure i successi: l’Accademia Sorrento ha sconfitto per 3-2 lo Jonia Calcio, mentre i Blue Devils hanno battuto 2-0 la Tor Tre Teste, anch’essa una squadra dilettantistica, ma che appena due anni fa riuscì a vincere questo torneo; come non sottolineare inoltre che i Blue Devils hanno fermato sullo 0-0 il Lecce, dunque la squadra “esordienti” di una società professionistica militante in serie B.

L’edizione 2019 del Trofeo Caroli Hotels è stata vinta dal Valencia: gli spagnoli hanno sconfitto in finale la Sampdoria per 2-0 divenendo così la prima squadra straniera ad aver vinto questo trofeo.

Nei tornei dedicati a ragazzini così giovani, ad ogni modo, i risultati hanno un significato davvero marginale: ciò che più conta è che i giovanissimi calciatori vivano un’esperienza piacevole e si dedichino alla loro passione, il calcio, con serenità e senza pressioni.