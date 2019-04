A cura della Redazione

Dopo la brillante vittoria dell’Olimpico contro la Roma, il Napoli è pronto a ripetersi anche a Empoli nella 30^ giornata di Serie A. Turno infrasettimanale ostico per la squadra di Carlo Ancelotti, che fa visita ai toscani di Andreazzoli ripiombati all’improvviso in zona retrocessione, complici i risultati non positivi dell’ultimo periodo e le vittorie delle dirette concorrenti.

Empoli, torna Silvestre. Farias-Caputo in avanti - Centrocampo a trem per l'Empoli, ma non mancano i dubbi: Bennacer e Krunic sicuri di un posto, solito ballottaggio tra Acquah e Traoré. Largo a sinistra potrebbe giocare Pasqual, ma Pajac lo insidia. Il tandem offensivo sarà infine composto da Farias e Caputo.

Empoli (4-4-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco, Di Lorenzo; Bennacer, Acquah, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo

Napoli, c’è Verdi in attacco. Torna Zielinski, fuori Fabian?- Nonostante il momento sia più che positivo, Ancelotti non può stare tranquillo: per il Napoli c’è da consolidare il secondo posto in classifica e da gestire le energie in vista degli impegni in Europa League. E non è semplice con i tanti assenti in rosa: per l’Empoli non saranno disponibili Insigne, Ghoulam, Albiol, Chiriches, Diawara, Hysaj e Mertens, quest’ultimo vittima di un leggero trauma contusivo alla tibia. Torna, invece, Ospina. In porta giocherà però Meret, con la difesa a quattro composta da Malcuit, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. Sorpresa a centrocampo, perché Fabian Ruiz potrebbe partire dalla panchina: la coppia centrale potrebbe essere formata da Allan e Zielinski (di ritorno dalla squalifica), con Ounas e Younes sugli esterni. Callejon potrebbe scalzare uno dei due. Spostato in avanti Simone Verdi, che dovrebbe agire alle spalle di Milik.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski, Ounas, Younes; Verdi, Milik.