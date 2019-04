A cura della Redazione

Ancora un brutto Napoli. Dopo la sconfitta ad Empoli, gli azzurri non vanno oltre l'1-1 al San Paolo contro il Genoa. Nonostante giochino per più di un'ora in superiorità numerica per l'espulsione di Sturaro al 27' del primo tempo per un brutto fallo su Allan (decisione dell'arbitro dopo aver consultato il VAR).

Il Napoli parte bene ma poi subisce la spinta dei grifoni, pericolosi in diverse circostanze. Ci pensa Mertens a siglare il vantaggio con un bel tiro da fuori area. Per il belga sono 104 le reti con i partenopei, raggiunge così Cavani nella classifica marcatori all time del club.

Il Genoa pareggia nei minuti di recupero della prima frazione con Lazovic, servito splendidamente da Pandev.

Nella ripresa la formazione di Ancelotti preme alla ricerca della vittoria ma senza riuscirci, anche a causa delle parate del portiere rossoblu Radu. Gli ospiti potrebbero però clamorosamente segnare se non avessero trovato sulla loro strada un ottimo Karnezis.

Con il campionato finito da tempo, il calo di concentrazione e probabilmente anche fisico degli azzurri è sotto gli occhi di tutti. La sfida con l'Arsenal di Europa League è alle porte. Ma affrontarla così non va.

(foto Salvatore Gallo - Agostino Gemito)