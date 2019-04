A cura della Redazione

Lo spagnolo Alberto Undiano Mallenco è l'arbitro designato dall'Uefa per l'andata dei quarti di finale tra Arsenal e Napoli in programma giovedì a Londra alle 21.

Mallenco sarà coadiuvato dagli assistenti Raul Cabanero Martinez, Inigo Prieto Lopez de Cerain, addizionali Xavier Estrada Fernandez e José Luis Munuera Montero; quarto uomo Diego Barbero Sevilla.

Intanto il Napoli continua la preparazione in vista del match con l'Arsenal per la qualificazione alle semifinali di Europa League, in programma giovedì 11 aprile a Londra. L'assenza di Albiol in difesa si fa molto sentire, se è vero che mai era accaduto che con lo spagnolo in campo il Napoli prendesse gol per sei partite consecutive. Il vero regista in difesa è Albiol e anche il rendimento di Koulibaly ne risente. Ancelotti ha già deciso la formazione che scenderà in campo contro l'Arsenal, con l'esclusione, molto probabilmente, di Insigne in attacco e di Hysaj in difesa, A loro posto giocherebbero Mertens e Malcuit..