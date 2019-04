A cura della Redazione

Il 6 e 7 aprile si è disputato a Bari, presso il Palazzetto dello Sport “ Palaflorio”, il 2° Trofeo Internazionale Daedo di combattimento, presenti alla manifestazione oltre 800 atleti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero.

La Società sportiva Taekwondo Team Luca Cirillo tesserata con la FITA (Federazione Italiana Taekwondo), diretta dal Maestro Luca Cirillo, presente con solo con 5 atleti, ha conseguito due medaglie d’oro con Annalisa Paduan, nella categoria + 73 kg e Salvatore Oliva, nella categoria + 73kg, una medaglia di bronzo con Anna Formicola nella categoria - 57 kg; mentre per Agostino Solimeno e Marianna Esposito anche se sono stati capaci di ottime prestazioni fatte di tenacia e personalità, non sono riusciti a salire sul podio per un soffio, rendendo semore orgoglioso il Maestro Luca Cirillo e tutta la squadra.

"Un grazie va sempre alla preside dell’Istituto Comprensivo Vittorio Alfieri Annunziata Martire - afferma Luca Cirillo - che con la sua disponibilità, impegno e fiducia, dà la possibilità ai ragazzi di allenarsi nella palestra scolastica di Via Caravelli 50 a Torre Annunziata".

Il Team del Maestro Luca Cirillo è pronto per il prossimo impegno agonistico di Cisterna di Latina che si terrà il 27 e 28 aprile prossimo.