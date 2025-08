A cura della Redazione

Il Dipartimento Interregionale si è affidato ancora una volta ai social per presentare i gironi della Serie D. Questo pomeriggio sono stati svelati in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti i nove gironi del campionato 2025/2026, al via il prossimo 7 settembre.

162 squadre ai nastri di partenza (stesso numero della stagione 2016/2017) in rappresentanza di 19 Regioni d’Italia su 20, con la sola eccezione della Valle d’Aosta, e ben 77 provincie oltre allo Stato di San Marino.

Lombardia la più presente con 26 club divisi tra i gironi A, B e D, seguita sul podio da Toscana e Veneto con 16. Il Girone F è, invece, il raggruppamento con più Regioni coinvolte, ben cinque: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Molise.

Confermato il format che prevede nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento (le ultime due classificate più le perdenti dei play-out). Per la seconda stagione consecutiva saranno tre gli under obbligatori previsti da regolamento (un 2005, un 2006 e un 2007).

Ecco i Gironi dove militano le squadre campane. Nel Girone I il Savoia è l’unica squadra campana:

Girone G (Campania, Sardegna, Lazio): Ischia, Nocerina, Scafatese, Palmese, Budoni, Cos Sarrabus Ogliastra, Monastir, Olbia, Sassari Lattedolce, Albalonga, Anzio, Atletico Lodigiani, Cassino, Flaminia Civitacastellana, Montespaccato, Real Monterotondo, Trastevere, Valmontone.

Girone H (Basilicata, Puglia, Campania): Ferrandina, Francavilla, Barletta, Città di Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Heraclea, Manfredonia, Martina, Nardò, Virtus Francavilla, Afragolese, Flegrea Puteolana, Paganese, Pompei, Puteoli Real Normanna, Sarnese, Taurus Acerrana.

Girone I (Sicilia, Calabria, Campania): Athletic Palermo, Castrumfavara, Città di Acireale, Città di Gela, Enna, Messina, Milazzo, Nissa, Nuova Igea Virtus, Paternò, Ragusa, Sancataldese, Reggina, Sambiase, Vibonese, Vigor Lamezia, Gelbison, Savoia.