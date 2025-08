A cura della Redazione

Prima conferma in casa Fiamma Torrese, squadra di volley di Torre Annunziata,per la stagione 2025/26: si tratta del libero Eva Azzurro.

Queste le parole della pallavolista ai canali ufficiali del Club oplontino: “Sono ormai 15 anni che faccio parte di questa società, inutile dire che rappresenta una seconda famiglia per me. Sono contenta del percorso fatto insieme e sono motivatissima per la prossima stagione”.

Qual è l’obiettivo per la prossima stagione?

“Dare sempre di più: lavorare duro, migliorarmi tecnicamente e mentalmente e, perché no, poter essere un punto di riferimento per le mie compagne più giovani, cosi come lo sono state per me le più esperte negli anni passati”.

Cos’è per te la Fiamma?

“La Fiamma ha una forza speciale, fatta di legami veri e tanto impegno. Penso che in questi due anni abbiamo dimostrato come l’unione e lo spirito di squadra siano stati i nostri punti di forza, continueremo a lavorare in questo modo e i risultati verranno da sé. Siamo una squadra giovane e con tanto ancora da dimostrare”.