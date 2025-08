A cura della Redazione

Una stagione da sogno, quella che consacra una grande promessa dello sprint italiano: Daniele Orlando, alunno del liceo sportivo Pitagora-Croce, convocato in nazionale, vestirà la maglia azzurra a Tampere per disputare la gara dei 100 metri ai Campionati Europei Under 20.

Il 17enne oplontino, talento dell’atletica strappata al calcio, è un autentico esempio di sacrificio e passione, dote non certo comune alla maggioranza dei giovani d’oggi: tutti i santi giorni si reca a Napoli, allo stadio Collana per gli allenamenti, essendo inagibile la pista della sua scuola, sotto casa (si spera ancora per poco…). Malgrado tutto ha frequentato con profitto il 4° anno del liceo sportivo, tra l’altro senza chiedere i benifici del progetto studente-atleta. Parla correntemente tre lingue straniere.

La consacrazione Orlando l’ha raggiunta la settimana scorsa correndo i 100 metri ad Agropoli in 10”40, seconda prestazione all time della categoria; alla sua età solamente “un certo” Filippo Tortu, campione olimpico della 4x100, fece meglio. I tecnici, in realtà, lo vedrebbero meglio proiettato verso i 200m, distanza in cui vanta un 21”13 fatto a Molfetta un mese fa, viste le sue grandi doti elastiche che fanno della corsa lanciata la sua arma letale. Una cosa è certa: tutto ciò che ha realizzato fino ad ora lo deve esclusivamente al suo grande talento, dal momento che, giustamente, Daniele Orlando non è stato ancora sottoposto ad allenamenti intensi, grazie alla lungimiranza dei tecnici che lo hanno seguito e a quelli che lo seguono adesso, convinti di favorirne una crescita graduale ed equilibrata.

Giovedì 7 agosto, in mattinata, scenderà in pista a Tampere per le batterie dei 100 metri nei campionati europei under 20; in serata le semifinali con il sogno della finale prevista nella serata del giorno dopo.

Le gare saranno visibili in streaming sul sito della Federazione Europea