A cura della Redazione

ll Savoia conquista i tre punti con i Granata 1924 con uno scoppiettante 5 a 0.

Al 22' sblocca il risultato D'Ancora, poi vanno a segno De Sortbo (40'), Diakite (69' su rigore e 76'), ed infine Ortiz a tempo scaduto (93').

Nonostante il successo pieno, il Savoia è ancora fuori dai play off per la concomitante vittoria della Fidelis-Andria per 3 a 2 sul Gravina.

La classifica vede al primo posto con già promossa in C l'AZ Picerno, l'Audace Cerignola con 72 punti, il Taranto con 71 punti, e poi appaiate Fidelis Andria e Savoia con 56 punti, ma con una differenza gol a vantaggio della prima (+2 sul Savoia).

L'ultima partita in programma domenica vedrà il Savoia in trasferta a Vallo della Lucania contro il Gelbison, mentre i pugliesi giocheranno contro l'Altamura. Il Savoia dovrebbe ripetere il risultato di oggi contro la Gelbison con una corposa vittoria.