Venerdì 3 maggio si sono svolti, presso la base NATO americana e a cura della Federazione - con Intesa Miur e Fondazione Banco Napoli - i giochi sportivi studenteschi, fase regionale di Duathlon: 200 metri corsa - 800 ciclismo - 200 metri corsa. Il Duathlon è uno sport individuale che consiste nella somma di una frazione iniziale di corsa, seguita da una frazione di ciclismo, e si conclude con un'ulteriore frazione di corsa. Presenti ai giochi 13 Istituti di scuole medie e superiori .

La scuola “Pascoli" di Torre Annunziata ha vinto la gara regionale singola femminile e la staffetta mista, classificandosi al primo posto in entrambe e accedendo alla fase nazionale prevista il 31 maggio a Porto S.Elpidio. Complimenti ai docenti Domenico Giugliano e Nunzio Cirillo, responsabili giochi sportivi, e agli studenti Alessia Franchini, per gara singola, e Teresa Gallo, Antonio Gallo, Alessandro Orlando e Alessia Franchini per la staffetta mista.

“Traguardo importante - ha affermato la dirigente Daniela Flauto - visto che i ragazzi non hanno una palestra dove allenarsi. La passione e il credere nei valori dello sport hanno vinto ancora una volta. Bravissimi e ad maiora”.