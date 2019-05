A cura della Redazione

Napoli corsaro a Ferrara. Vittoria per 2-1 sulla Spal nella terzultima giornata di Serie A.

Primo tempo dominato dagli azzurri, incapaci però di concretizzare. Milik colpisce il 26esimo palo stagionale.

Apre le marcature Allan al 4' della ripresa con uno splendido tiro a giro. La Spal reagisce ed entra in scena uno strepitoso Meret. Che però nulla può quando Petagna si presenta dal dischetto per battere il rigore decretato dall'arbitro per fallo di Luperto su Floccari. Il portiere - tra l altro ex della partita - riesce solo a sfiorare.

Mario Rui riporta in vantaggio il Napoli cinque minuti dopo. Ed è ancora Meret a salvare risultato con almeno due interventi decisivi, senza dubbio il migliore del match.