A cura della Redazione

Il Napoli fallisce l'obiettivo 82 punti, come aveva chiesto Ancelotti per questo finale di stagione che ormai non aveva più nulla da dire. Contro il Bologna gli azzurri chiudono il campionato con una sconfitta per 3-2, dopo aver rimontato due gol di svantaggio.

Felsinei in vantaggio con Santander. Poi il raddoppio dell'ex Dzemaili. Il tutto negli ultimi due minuti del primo tempo.

Nella ripresa, riscossa dei partenopei che accorciano prima con Ghoulam e poi pareggiano con Mertens. Zielinski colpisce il palo, il 27esimo stagionale per il Napoli. Poco dopo ancora Santander segna approfittando di una dormita dei due centrali Albiol e Luperto.

Pessime la prestazioni di Insigne e Verdi schierati dal primo minuto. Molto meglio con l'ingresso di Mertens e Callejon, subentrati proprio ai primi due.

Il Napoli di Ancelotti chiude a 79 punti, meno 12 rispetto a quello di Sarri dello scorso anno.