A cura della Redazione

È terminato con una bella festa alla quale hanno preso parte i piccoli atleti e le famiglie il primo anno sociale della Scuola Calcio Futsal Club Oplontina.

“Avvicinare al mondo del calcio a 5 i ragazzini ed i rispettivi genitori è straordinario - affermano mister Salvatore Monaco e Salvatore e Catello Avitabile. È stato un anno di pura passione e divertimento, nel corso del quale oltre ai primi rudimenti del futsal abbiamo cercato di trasmettere i valori veri della lealtà e del rispetto delle regole e degli avversari”. E ancora: “Un ringraziamento particolare è andato alla famiglia Fasolillo, che regge le sorti dell’Oplontina, ed al proprietario del campo di gioco, Francesco Montuori che ha messo a disposizione dei calcettisti baby un vero e proprio gioiellini, completamente rinnovato”.

A settembre riprenderanno tutte le attività con l’obiettivo di incrementare ulteriormente il numero dei ragazzini ed avviare insieme un percorso di crescita sportiva e personale. A fine agosto, però, saranno organizzati stage di conoscenza e prova per coloro che vorranno entrare a far parte della piccola, grande famiglia oplontina (categorie dai baby 2013 ai 2007) con due mister e un preparatore dei portieri. La società si sta muovendo anche per mettere a disposizione degli iscritti un servizio pulmino e un campo da gioco grande per i nati 2007 2008.

L’appuntamento per tutti è al campo di calcetto “Montuori” in via Mulino a Vapore, 5 a Torre Annunziata.