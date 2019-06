A cura della Redazione

Il Savoia riparte da Ciro Poziello.

Non poteva che essere questa la prima riconferma: capitano e totem difensivo protagonista di una stagione sontuosa, Poziello è stato impiegato in 37 delle 38 gare disputate nella scorsa stagione, timbrando inoltre il cartellino dei marcatori in due occasioni.

"Non ho mai avuto alcun dubbio circa la mia permanenza al Savoia - esordisce soddisfatto capitan Poziello -. Sono onorato di continuare a vestire questa maglia così gloriosa. Ringrazio le famiglie Annunziata e Mazzamauro, il diesse Mignano e il diggì Rais per la fiducia accordatami: non vedo l’ora di conoscere mister Parlato e di cominciare a lavorare insieme per portare il Savoia dove merita".