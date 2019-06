A cura della Redazione

Finisce il sogno delle azzurre ai Mondiali femminili di calcio. L'Italia si ferma ai quarti battuta dall'Olanda 2-0 (0-0): grazie alle reti di Miedema (25' st) e van der Gragt (35' st), le olandesi volano in semifinale.

Nel primo tempo le azzurre avrebbero potuto passare in vantaggio per ben due volte, ma in entrambi i casi hanno fallite le occasioni. Nel secondo tempo un grosso calo fisico le ha costrette a chiudersi in difesa da dove raramente sono riuscite ad uscire. Nonostante la loro supremazia, le olandesi sono riuscite a segnare solo grazie a due calci di punizioni.

"Queste ragazze hanno fatto un mondiale eccezionale, sono molto orgogliosa di loro. Anche oggi hanno fatto vedere tutto lo spessore che hanno, lacrime ed emozioni ci stanno ma devono vedere l'aspetto bello, è un grande punto di partenza per il loro futuro, è una partita che ci insegna molto". Milena Bertolini ringrazia così le azzurre della sua nazionale, che esce a testa alta ai quarti di finale dei mondiali femminili di calcio.