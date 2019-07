A cura della Redazione

"A pochi chilometro dall'arrivo mi sono tolto le scarpe in segno di devozione alla Madonna di Montevergine".

A parlare è il 64enne maratoneta Vincenzo Raiola, di Torre Annunziata, ex assistente di linea di seie A. Sabato 29 giugno ha partecipato alla XXII gara podistica "Marcialonga" di 17 chilometri in salita da Mercogliano a Maontevergine. Tempo impiegato 1 ora e 30 minuti. Con lui altri atleti della Oplonti Trecase Run, la società con cui gareggia.

"Non è la prima volta che partecipo a questa gara. Sabato ho conquistato il quarto posto della categoria 60-65 anni - afferma Raiola -. Ma il risultato non conta, l'importante è aver gareggiato affrontando una scalata difficilissima, soprattuto con il caldo torrido di questi giorni, ed essere giunto al traguardo scalzo per un voto fatto in onore alla Madonna".

Raiola ha partecipato a 35 maratone in tutto il mondo, tra queste New York, Praga, Berlino, Nizza, Atene. Milano, Roma, Venezia, Torino. "Tutti i giorni, alla sei del mattino, sia in inverno che in estate, percorro una quindicina di chilometri per allenarmi. La mia è una passione e spero di continuare a coltivarla ancora per molto".