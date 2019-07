A cura della Redazione

Tiziano Luciani è, ufficialmente, un nuovo giocatore dell’U.S. Savoia 1908. Il mediano romano, classe 1991, è un veterano della categoria, tenuto conto che ha già ben figurato in Serie D con le casacche di Cynthia, Civitavecchia, Palestrina, Lupa Roma, San Cesareo, Trastevere, Rieti ed Aprilia, oltre alla parentesi in C2 ai tempi della Cisco Roma.

Calciatore noto al mister Parlato, con cui ha condiviso la vittoria del campionato con la maglia del Rieti.

L’annata 2017/2018 è stata anche la più importante sotto il punto di vista realizzativo: 5 gol in 32 presenze ufficiali rappresentano, senza ombra di dubbio, un bottino importante per un centrocampista. La società oplontina accoglie con un caloroso benvenuto il primo acquisto della campagna trasferimenti appena iniziata, aggiungendo un tassello importante al proprio roster. Il neo mediano della squadra di Torre Annunziata, entusiasta per questa nuova avventura, ha così commentato: «Non nego di aver ricevuto proposte da altre squadre importanti, ma ho scelto il Savoia perché è una piazza importantissima, con una Società ed una Presidenza sane e serie, che ho avuto il piacere di conoscere in questi giorni. Mister Parlato è un punto di riferimento, un allenatore di spessore ma, soprattutto, un uomo vero con cui mi sono trovato bene ed ho avuto la fortuna di vincere un campionato. Ho scelto il Savoia per i tifosi, per le ambizioni e per tutti gli altri aspetti che ho elencato in precedenza. Ho l’obiettivo e la voglia di rimettermi in gioco qui e di fare un campionato importante».