A cura della Redazione

Mattia Tascone, giovane centrocampista classe 2000, è un nuovo giocatore dell’U.S. Savoia 1908. Quest’oggi è arrivata la firma sul contratto da parte del talentino, che andrà a rimpolpare il gruppo degli “Under”. Tascone non poteva farsi un regalo migliore, nel giorno del suo compleanno, che approdare nei Bianchi di Torre Annunziata. Cresciuto nelle giovanili della Casertana e dell’Avellino, dal gennaio del 2018 ha militato tra le fila del Gragnano. Da evidenziare, inoltre, la partecipazione al Torneo di Viareggio con la maglia del Pisa. Nonostante la giovane età, Tascone vanta già 34 presenze e 3 gol nel campionato di Serie D.

Un biglietto da visita niente male per il 19enne napoletano: «Arrivo in una Società seria, in una piazza importantissima con tanta storia, che ha sempre lottato per i vertici della classifica. Conoscevo già il ds Mignano, ho avuto il piacere di conoscere il Presidente Mazzamauro ed il mister Parlato. Avevo offerte da Taranto, Andria, Altamura, ecc. ma ho scelto Savoia proprio per il blasone della piazza. Ai tifosi voglio dire che lotterò in ogni partita, suderò sempre la maglia e darò sempre il massimo di me stesso. Le mie caratteristiche? Sono un centrocampista, posso giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Posso fare entrambe le fasi di gioco e mi piace inserirmi. Mi metterò a disposizione del Mister e giocherò dove ce ne sarà bisogno. Un saluto a tutti i tifosi biancoscudati: sono onorato di far parte di questa famiglia e non vedo l’ora di iniziare!».