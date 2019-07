A cura della Redazione

Fantastica esperienza degli allievi del liceo sportivo Pitagora-Croce di Torre Annunziata alle Universiadi napoletane, appena conclusesi. Una folta rappresentanza della IV F, con cinque alunni di III F, ha fornito supporto tecnico e logistico per le gare di atletica leggera al San Paolo.

Per gli alunni del preside Benito Capossela quella napoletana è stata una collaborazione concertata col Comitato Regionale Fidal Campania. I ragazzi, infatti, hanno sostenuto ad inizio anno scolastico un corso per il conseguimento della tessera di giudice federale; successivamente hanno compiuto un impegnativo tirocinio formativo, in cui sono state testate le loro abilità: svariate riunioni regionali con la prova generale, a metà giugno, ad Agropoli nei campionati italiani under 18. Alla fine per cinque studenti è stata decisa l'utilizzazione per la kermesse olimpica universitaria Napoli 2019.

Umberto Marrazzo ha avuto l'onere e l'onore di sistemare il picchetto per il geometer nella misurazione del lancio che ha decretato la vittoria di Daisy Osakue nella finale di lancio del disco. Luigi Lettieri e Giovanni Andretti hanno fatto parte della giuria di salto con l'asta nella gara dove Robertina Bruni ha conquistato la medaglia d'oro. Per Alessia De Rosa e Daniela Marra, invece, un impegno di grande responsabilità: addette all'antidoping.

Sei intense giornate, faticose ma dense di soddisfazione per aver reso possibile il prestigioso evento. Notevole e prezioso il compito assolto tra i volontari per Valeria D'Auria, Giovanni Dì Avino, Mario Di Donna, Gabriele Embrione, Francesco e Niccolò Esposito, Nicole Firmamento, Gaia Mazzei, Sara Pirozzi, Francesco Tucci, Letizia Lupara, Fabio Alessandrella, Giusy Vitiello e Angelo Vista.

Non solo atletica, comunque: tra i volontari da annoverare Margherita Palomba nel tennis e Luigi Gallo con Ciro Solimeno nel basket.