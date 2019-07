Torre Annunziata - Il Savoia consegna al principe Emanuele Filiberto la maglia a lui dedicata

A cura della Redazione

Emanuele Filiberto, principe dei Savoia, ha ricevuto, dalle mani del presidente della squadra di Torre Annunziata, Alfonso Mazzamauro, la maglia del Savoia a lui dedicata, con sopra scritto il suo nome.

“Oggi ho ricevuto la bellissima maglia del Savoia – ha affermato il principe -. Per me è un gran piacere. Devo dire che sono sempre stato un appassionato di questa grande squadra. Bando alle polemiche (corona sì, corona no), voglio dire solo una cosa alla tifoseria: dobbiamo essere uniti tutti insieme per portare il Savoia Calcio più in alto possibile. Siamo fieri di questa grande, grandissima squadra di Torre Annunziata. Lasciamo le polemiche, lasciamo la storia e ci vediamo allo stadio e staremo tutti insieme, ci divertiremo per una bella grande partita e una bellissima stagione. Un abbraccio a tutti e buona estate".

Qualcuno, però, non ha condiviso il gesto della società (il video è stato postato sulla pagina facebook del Savoia Calcio). Alcuni tifosi hanno tirato in ballo proprio la storia, ricordando che i Savoia hanno massacrato il Sud.