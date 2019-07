A cura della Redazione

L’U.S. Savoia 1908 si radunerà il giorno 25 luglio e si allenerà allo stadio Giraud fino al 15 agosto.

La preparazione sarà caratterizzata da due sedute quotidiane di allenamento e da amichevoli.

Mister Carmine Parlato è già pronto e carico per iniziare. «Inizia un percorso stimolante e affascinante, di conoscenza reciproca verso i ragazzi e la tifoseria - ha detto -, la cui permanenza in sede ci aiuterà a capire immediatamente la storia del Savoia. In questo periodo lavoreremo duramente in tutti i sensi, sia mentalmente che fisicamente, per farci trovare pronti alla prima partita ufficiale. Un caro saluto a tutti i tifosi: ci vediamo presto!»