A cura della Redazione

Il tempo delle chiacchiere e dei sogni sotto l'ombrellone è finito: riparte il campionato. Il Brescia, vincitore dell'ultimo campionato di serie B con 67 punti, inizia sfidando a Cagliari la squadra sarda.

Debutta in serie A, il capocannoniere della passata stagione di serie B Alfredo Donnarumma di Torre Annunziata, cresciuto nella scuola Calcio Azzurri di Stefano Cirillo. Ed è proprio a lui che abbiamo chiesto di spendere qualche parola per questo evento eccezionale.

"Ciao Alfredino, oggi è il nostro giorno - scrive Stefano -. Sarai emozionato, nervoso, teso. È giustissimo. Oggi è il tuo giorno! Tutta la tua vita dedicata a questo momento. Tutta la mia vita a pensare che ce l'avresti fatta! Abbiamo vinto. Quanti litigi, quante telefonate, quanti provini per urlare al mondo che il mio Alfredino era il più forte di tutti. Quanti no, quante porte chiuse, quanti amici che hanno voltato le spalle. Questo è il giorno per i nostri papà! Tuo padre Giuseppe, la tua vita, la tua storia. Mio padre Giuseppe, la mia vita, la mia storia. E i loro litigi? Che cocciuti! Tutti e due d'accordo su un unico argomento: tu eri un talento. Sono fiero di te, perché sei l'esempio e il mito per tutti i giovani. Perché chi parte da zero e poi vola è davvero un visionario.

Tanti infortuni, tante delusioni, tanti stop. E chi dimentica più quel viaggio di ritorno da Villa Stuart di Roma quando Bing Bang disse stop? Tornammo arresi, sconfitti, distrutti. Tranne te! Tu non credesti mai che avresti dovuto abbandonare il calcio. Anche contro la scienza!

Oggi è il tuo giorno, il nostro giorno, il giorno degli Azzurri, il giorno di tutti i tuoi compagni che da piccolo ti rincorrevano per abbracciarti dopo i tantissimi gol che facevi. Quanti tornei vinti E quanti persi! E i rigori? Ne vogliamo parlare? Un pensiero vola subito ad Alfredo Jungla Nera. Un ringraziamento infinito con tutto l'amore del mondo va ad Achille Langella.

Forza Alfredino - conclude Stefano Cirillo -. Sì, sarai sempre Alfredino, per me, per Achille Langella, per tuo padre, per il prof.Cirillo! Buona Serie A, Campione".