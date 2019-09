A cura della Redazione

Iniziata la stagione sportiva anche per il Minibasket del CBTA. La dirigenza oplontina, dopo aver vagliato le scarne possibilità di continuare l'attività vicino il quartier generale delle palestre della scuola media Pascoli, si è rifugiata nel porto sicuro del Palazzetto dello Sport di via Panoramica a Boscoreale.

"Non ho parole per ringraziare Mimmo Castaldi e Margherita Lettieri - afferma Luca La Rocca - che si sono dimostrati degli amici veri accogliendo di fatto il CBTA nella loro grande famiglia della Pallacanestro Boscoreale". Ci sarà come sempre il servizio bus che accompagnerà i bambini nella bella struttura sportiva boschese.

I mini atleti si uniranno ai biancoblu locali per formare più gruppi in base ai diversi anni di nascita, per informazioni basta contattare il 335.54.29.721.

Iniziati da ormai una settimana gli allenamenti per i ragazzi più grandi dall'under 13 all'under 18 con gli allenatori Mimmo Castaldi, Luca La Rocca, Giovanni Coppola e Pasquale Garofalo prontissimi nel far ritrovare la giusta forma fisica dopo le vacanze estive ai tanti atleti che si affacciano sul parquet della città alle pendici del Vesuvio.