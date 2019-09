A cura della Redazione

Iniziato a pieno ritmo l’anno sportivo per il Centro Basket Torre Annunziata che si preannuncia entusiasmante sia per gli atleti che per i genitori, perno fondamentale della grande famiglia biancoverde.

Quest’anno il CBTA collaborerà fattivamente con la Pallacanestro Boscoreale in una sorta di CBTA bis (Centro Boscoreale Torre Annunziata) che sicuramente porterà una ventata di entusiasmo nel Palazzetto dello Sport di via Panoramica. Lo staff tecnico formato da Mimmo Castaldi, Margherita Lettieri, Giovanni Coppola, Pasquale Garofalo e Luca La Rocca si avvarrà della consulenza della fisioterapista Silvia Castaldi.

“Ci sono le premesse per fare benissimo – afferma il dirigente biancoverde Aniello Balzano -. I ragazzi, dopo anni trascorsi in palestre minuscole, sono approdati in questo splendido impianto avendo la possibilità di giocare a pallacanestro su di un campo regolamentare cosa che a Torre Annunziata purtroppo non esiste. I ragazzi si stanno impegnando molto e vedo abnegazione ed interesse in tutte le categorie a partire dal minibasket fino agli under 18. I questi giorni stiamo allestendo ancora i vari gruppi, visto che l’affluenza dei ragazzi è notevole, e contiamo dal mese di ottobre in poi di migliorare dal punto di vista atletico e tecnico tutti i giocatori che faranno parte di questa collaborazione. Abbiamo in programma di organizzare tornei nazionali, gemellaggi con società blasonate e magari mettere le basi per una squadra senior già dalla prossima stagione. Credo e lo dico con estrema sicurezza - conclude il dirigente - che sia iniziato un ciclo importante che vedrà finalmente al centro l’atleta a 360 gradi in un contesto magnifico come il Palazzetto dello sport facilmente raggiungibile dai paesi limitrofi”.