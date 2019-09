A cura della Redazione

Iniziato ufficialmente l’anno sportivo al Centro Basket Torre Annunziata impegnato nel bellissimo impianto sportivo di via Panoramica . L’unione con la Pallacanestro Boscoreale ha generato un’euforia tra i ragazzi che con impegno affrontano gli allenamenti in vista dell’inizio dei campionati che avverrà nel mese di ottobre.

Cominciato anche il servizio bus (info 3355429721) che agevolerà chiunque ne abbia bisogno negli spostamenti per rendere il tutto più semplice: “Non potevamo immaginare un inizio di stagione così intenso – afferma il coach Giovanni Coppola – tutti i ragazzi che stanno giungendo nel Palazzetto dello Sport di Boscoreale stanno dimostrando grande impegno ed una giusta mentalità. Con l’esperienza di Mimmo Castaldi e di Luca La Rocca credo che il futuro sia roseo e ricco di soddisfazioni non solo per i componenti dei vari gruppi ma anche per noi giovani allenatori desiderosi di ampliare le nostre conoscenze cestistiche”.

Non ci resta che augurare ai genitori ed agli atleti un buon anno sportivo ricco di soddisfazioni.