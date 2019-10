A cura della Redazione

La Pallacanestro Boscoreale si avvia a disputare la sua ennesima stagione sportiva diventando sempre più un punto di riferimento per tante famiglie.

La passione della famiglia Castaldi con la doppia emme Mimmo-Margherita dà la sicurezza e la garanzia di disputare un anno cestistico all'insegna della professionalità e dello stare bene insieme. "Quest'anno ci siamo uniti al CBTA dell'amico Luca La Rocca - afferma Margherita Lettieri - per dare la possibilità ai nostri giovani atleti di migliorare con la formazione di gruppi più competitivi. Siamo all'inizio dell'anno sportivo ed abbiamo in cantiere diversi eventi da proporre nel Palazzetto dello sport di Boscoreale".

In vista dell'inizio dei vari campionati giovanili la Pallacanestro Boscoreale sta intensificando gli allenamenti con il suo staff tecnico composto da Mimmo Castaldi, Giovanni Coppola e Pasquale Garofalo. Chiunque abbia voglia di provare a giocare a basket può recarsi in via Panoramica 21 e tentare di far canestro divertendosi con la palla a spicchi.