Savoia, tre punti a Licata e primo successo esterno in campionato. La squadra oplontina supera 2-0 i siciliani nella settima giornata.

A segno Cerone nel primo tempo, e Scalzone nella ripresa.

Con questo successo, i torresi agganciano proprio il Licata al quarto posto della classifica del girone I del torneo di Serie D, entrambe appaiate a 14 punti.

Nel prossimo turno, la formazione di Torre Annunziata ospiterà al Giraud l'FC Messina.

LE DICHIARAZIONI POST GARA

CARMINE PARLATO (allenatore Savoia): “Faccio i complimenti ai miei ragazzi: non era facile preparare una partita del genere in pochi giorni, senza dimenticare le assenze. I ragazzi hanno dimostrato sul campo di avere personalità, caparbietà e la forza d’animo di non impaurirsi. Il Licata è una squadra che lavora molto bene in fase offensiva e non aveva mai perso in casa. Nel giro di due giorni hanno fatto, alla lettera, ciò che ho detto. 3-5-2? Volevamo togliere profondità agli attaccanti avversari. I ragazzi sono stati molto, molto bravi ad interpretare questo vestito tattico”.

MARCO MIGNANO (direttore sportivo Savoia): “Faccio i complimenti alla Società ed alla squadra del Licata. Questa partita, per noi, era un crocevia: i ragazzi hanno dimostrato grande attaccamento e, per diventare, una squadra importante bisogna fare partite del genere. Pensiamo al nostro campionato, a recuperare tutti i calciatori indisponibili e lavorare su noi stessi”.