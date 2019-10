A cura della Redazione

Napoli, Manolas si 'autoesclude'

Contro il Salisburgo Kostas Manolas aveva alzato bandiera bianca e così farà anche per la sfida di Ferrara. A confermarlo è stato lo stesso giocatore. Fuori anche Mario Rui mentre da Maksimovic non arrivano notizie confortanti. A questo punto Ancelotti ha solo due centrali a disposizione e quindi vedremo la coppia Koulibaly-Luperto come in Champions. Tante, sulla carta, le rotazioni a centrocampo con Elmas e Gaetano pronti per giocare dall'inizio.In porta Ospina. Milik guiderà l’attacco in coppia con Llorente, quest'ultimo favorito su Mertens

Napoli (4-4-2) probabile formazione: Ospina, Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Elmas, Zielinski, Insigne; Milik, Llorente

Spal, Petagna recuperabile. Di Francesco torna?

Un problema al ginocchio aveva fatto scattare l’allarme in casa Spal ma le condizioni di Andrea Petagna non preoccupano più di tanto. L’attaccante non sarà magari al 100% ma contro il Napoli scenderà in campo, a meno di clamorose sorprese. Semplici conta di poter recuperare (per la panchina) Federico Di Francesco che a inizio settimana ha svolto però lavoro differenziato. Strefezza torna dalla squalifica e si gioca una maglia da titolare. In difesa ballottaggio Tomovic-Cionek.

Spal (3-5-2) probabile formazione: Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna.